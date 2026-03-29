Il caso Lukaku ha portato il presidente di una società calcistica a esprimere il suo disappunto, ordinando a due dirigenti di adottare misure severe nei confronti dell’attaccante belga. Lukaku è rimasto in Belgio e percepisce un ingaggio annuo di 8,5 milioni di euro netti. La situazione ha generato tensioni interne, con indicazioni chiare da parte della proprietà.

Romelu Lukaku resta in Belgio e De Laurentiis non scende a compromessi: il presidente ha ordinato a Conte e Manna di applicare il pugno duro contro l’attaccante che percepisce 8,5 milioni netti annui. Il presidente azzurro, secondo Tuttosport, sarebbe molto risentito per questa siatuazione. Lukaku assente: De Laurentiis minaccia provvedimenti disciplinari. Come rivela Tuttosport, la situazione dell’attaccante ha raggiunto un punto di rottura. Lukaku ha scelto di rimanere ad allenarsi in Belgio anziché presentarsi al ritiro del Napoli, scatenando la reazione del presidente. De Laurentiis ha trasmesso un messaggio diretto al tecnico Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna: se il giocatore dovesse disertare l’allenamento di martedì, scatterà l’esclusione dalla rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, De Laurentiis furibondo: messaggio chiaro a Conte e Manna

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