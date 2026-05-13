L’Italia sta vivendo un momento positivo ai Campionati Europei di taekwondo a Monaco di Baviera, con un atleta che si distingue per le sue prestazioni. Dopo aver conquistato due medaglie, un atleta italiano ha già messo in cassaforte la terza, continuando una serie di risultati che vede una medaglia al giorno. La competizione, valida come torneo di livello G4, rappresenta il primo importante appuntamento della stagione internazionale ai fini del ranking mondiale e olimpico.

Prosegue con la media di una medaglia al giorno l’avventura dell’Italia a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. Dopo il bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg e lo splendido argento del sedicenne Abdelrahman Touiar nei -58 kg, arriva infatti la certezza di un nuovo piazzamento sul podio nel day-3 con Ludovico Iurlaro nei -63 kg (categoria non olimpica). Il diciannovenne pugliese si è reso protagonista di un cammino travolgente nelle eliminatorie sulla pedana bavarese, vincendo tre incontri consecutivi senza concedere neanche un round agli avversari e qualificandosi in scioltezza per la semifinale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ludovico Iurlaro in versione schiacciasassi agli Europei di taekwondo! Già al sicuro la terza medaglia azzurra

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European Taekwondo U21 Championships 2025 - Prishtina, Kosova | Court #1

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