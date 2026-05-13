La più grande raffineria in Italia torna tricolore | la Ludoil della famiglia Ammaturo rileva la quota del fondo cipriota Goi Energy

Il gruppo Ludoil, appartenente alla famiglia Ammaturo, ha firmato un accordo con Goi Energy per acquistare la sua quota nella società Isab. Quest'ultima possiede la raffineria di Priolo, considerata la più grande in Italia, oltre a varie infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche collegate. L'operazione riguarda la cessione di una partecipazione detenuta dal fondo cipriota Goi Energy nel capitale di Isab, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

Il gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo ha sottoscritto un accordo con Goi Energy per l'acquisizione della partecipazione detenuta da quest'ultima nel capitale di Isab, la società proprietaria della raffineria di Priolo e delle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche connesse.🔗 Leggi su Today.it

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