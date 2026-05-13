Ludoil acquisisce Isab è made in Campania la più grande multi-energy company privata italiana

Ludoil ha annunciato l’acquisizione di Isab, portando alla creazione della più grande multi-energy company privata in Italia. Si tratta di un’operazione che coinvolge uno dei principali impianti di raffinazione presenti nel paese, situato in Campania. L’accordo rappresenta un cambiamento significativo nel settore energetico nazionale, con la gestione del complesso che tornerà sotto il controllo italiano. La transazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un’area strategica per il sistema industriale del paese.

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“Un’operazione di rilevanza strategica per il sistema industriale ed energetico nazionale, che riporterà sotto la guida italiana il più importante complesso di raffinazione del Paese. Subordinata al positivo esito dei procedimenti Golden Power e Antitrust, l’acquisizione consentirà a ISAB di evolvere da raffineria tradizionale a Energy Company, al servizio della competitività, della continuità degli approvvigionamenti e dello sviluppo di nuove filiere energetiche. Con ISAB, il Gruppo Ludoil compie un salto dimensionale e industriale decisivo: dall’energia elettrica al processing di greggio, fino alle bioenergie avanzate, il nuovo perimetro darà vita al principale operatore energetico privato italiano, con ricavi consolidati attesi superiori a 10 miliardi di euro annui”.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Toiletpaper racconta Enel: la mostra “Made of Energy” svela il lato pop dell’energiaSpazio al lato pop dell’energia nel “Toiletpaper Apartment” di Milano: nella location di via Balzaretti 8, al quartiere Città Studi, sarà allestita... Made in Italy Fund II acquisisce Les Secrets de LolyLes Secrets de Loly nasce nel 2009 in Francia su iniziativa di Kelly Massol, che reinvestirà in modo significativo nel brand. Argomenti più discussi: Ludoil Energy sottoscrive l'accordo per l'acquisizione di ISAB; Accordo tra Ludoil e Goi, la raffineria di Priolo torna italiana. Priolo, svolta per Isab: la raffineria torna in mani italiane con LudoilIl gruppo della famiglia Ammaturo firma l’accordo con Goi Energy per rilevare la raffineria di Priolo. Prima fase sul 51%, operazione subordinata a Golden Power e Antitrust: in gioco il più grande pol ... ilsole24ore.com La raffineria Isab di Priolo passa all’italiana Ludoil Energy. Accordo raggiunto con la cipriota GoiPer il più grande impianto italiano è il terzo passaggio di proprietà in tre anni, dopo l’uscita dei russi di Lukoil. Ma l’acquisizione resta condizionata al golden power. Ma l’indonesiana Pertamina c ... milanofinanza.it