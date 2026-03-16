Il Made in Italy Fund II, un fondo di private equity gestito da Quadrivio e Pambianco, ha acquisito Les Secrets de Loly, un brand specializzato nel settore beauty. L'operazione prevede l'investimento nel segmento e l'acquisto della società. La transazione coinvolge direttamente le due società di investimento e il marchio di cosmetici. Nessun dettaglio sui valori dell'accordo o sui piani futuri delle parti.

Les Secrets de Loly nasce nel 2009 in Francia su iniziativa di Kelly Massol, che reinvestirà in modo significativo nel brand. Il team di management, guidato da Carlota Thévenot - attuale CEO -, rimarrà in carica. Il brand rappresenta il quinto investimento di Made in Italy Fund II, il veicolo di Quadrivio & Pambianco che investe in aziende attive nei settori del Lifestyle, Fashion, Design, Beauty, Food & Wine e che ha già in portafoglio realtà come Twinset, Sessùn, Filippo De Laurentiis e Autry. Les Secrets de Loly ha registrato negli ultimi 3 anni una crescita annua superiore al 40%. Il brand si è affermato nel tempo come punto di riferimento nel mondo haircare, grazie ai prodotti totalmente naturali, in grado di proteggere e valorizzare la texture dei capelli mossi, ricci, crespi e afro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Made in Italy Fund II acquisisce Les Secrets de Loly

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