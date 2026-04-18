A Milano, nello spazio di via... si apre una mostra dedicata all’energia, intitolata “Made of Energy”. L’evento è promosso da Toiletpaper, che presenta un’installazione chiamata “Toiletpaper Apartment”. La mostra mette in mostra aspetti visivi e artistici legati al tema dell’energia, coinvolgendo anche un’azienda di servizi energetici. L’esposizione si svolge in un ambiente che combina elementi pop e simbolici, attirando visitatori interessati a un’interpretazione artistica di questo tema.

Spazio al lato pop dell’energia nel “Toiletpaper Apartment” di Milano: nella location di via Balzaretti 8, al quartiere Città Studi, sarà allestita fino a domenica 19 aprile la mostra Made of Energy – Enel goes pop by Toiletpaper, nata dalla collaborazione tra Enel e Toiletpaper, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. La mostra, che presenta un lato inedito e innovativo dell’energia inserendola nell’universo visivo provocatorio e immaginifico che da sempre contraddistingue Toiletpaper, è stata promossa nell’ambito della Milano Art week 2026, ma non si esaurirà con la fine dell’evento: dal 20 aprile diventerà itinerante, facendo tappa nei negozi Enel della stessa Milano e poi di Roma e Napoli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Toiletpaper racconta Enel: la mostra “Made of Energy” svela il lato pop dell’energia

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