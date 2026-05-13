Il tennista italo-argentino ha raggiunto i quarti di finale agli ATP di Roma, diventando una delle sorprese della manifestazione. Durante un'intervista, ha ringraziato la città di Fano, sottolineando il supporto ricevuto dalla comunità locale. La sua performance ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis, e un video della sua partita è stato condiviso online. La competizione prosegue con entusiasmo tra i protagonisti del torneo.

Il tennista italo-argentino, legato alla città della Fortuna, è approdato ai quarti. Video ai tifosi fanesi dal Foro Italico: "Continuate a seguirmi, un abbraccio a tutti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luciano Darderi, il tennista rivelazione agli Atp di Roma: "Grazie a tutta Fano, che sta facendo il tifo per me"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Darderi, il tifo di casa e la super rimonta: prima volta agli ottavi a RomaVedi, Luciano, com’è bello giocare per l’Italia? Lui e papà Gino, una volta approdati nel Paese del nonno dall’Argentina, non hanno avuto dubbi nello...

Luciano Darderi sconfitto in rimonta da Kopriva agli ottavi dell’ATP 500 di MonacoBrutta sconfitta per Luciano Darderi, che subisce la rimonta di Vit Kopriva e viene eliminato agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco 2026.

Temi più discussi: Luciano Darderi, chi è il tennista italo-argentino che ha stupito Roma; Luciano Darderi, chi è l'italo-argentino che ha battuto Zverev a Roma: il nonno di Fano, il papà coach e il sogno di vincere Roma. Mi girava la testa, è la vittoria più emozionante; Luciano Darderi - Rafael Jodar oggi a Roma 2026: programma, orario e dove vedere la partita degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Il diario di Darderi: In India messo ko dal pollo tikka masala. Io e Sinner a Dubai...

Luciano Darderi, chi è il tennista italo-argentino che ha stupito Roma x.com

Darderi-Jodar oggi all’ATP Roma: a che ora vedere la partita in TV e in streaming anche in chiaroLuciano Darderi contro Rafael Jodar. La partita dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia si giocherà stasera a Roma, non prenderà il via prima ... fanpage.it

Darderi non riesce a trattenersi dal ridere sulle scuse di Zverev: Il vento c’era per tutti e dueQuando a Luciano Darderi hanno riportato in conferenza le dichiarazioni di Zverev dopo la sconfitta contro di lui, sulle condizioni pessime del campo di ... fanpage.it