Luciano Darderi è stato eliminato agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Monaco 2026, dopo aver subito una rimonta da parte di Vit Kopriva. La partita si è conclusa con la vittoria di Kopriva in tre set, dopo che Darderi aveva vinto il primo. La sconfitta segna l’uscita del tennista italiano dal torneo.

Brutta sconfitta per Luciano Darderi, che subisce la rimonta di Vit Kopriva e viene eliminato agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco 2026. L’italo-argentino è uscito di scena sulla terra rossa bavarese con il punteggio di 6-2 4-6 1-6 dopo due ore di gioco, mentre il ceco n.78 del ranking mondiale avanza ai quarti dove troverà l’altro azzurro Flavio Cobolli. L’azzurro, alla terza opportunità, sfrutta l’errore del rivale per operare il break in apertura. Il ceco risponde con prontezza e, con il rovescio lungolinea, firma l’1-1. Il sesto favorito del tabellone rompe nuovamente l’equilibrio quando forza l’errore da fondo del rivale per il 3-2 e, con l’ace di seconda, sigla il 4-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi sconfitto in rimonta da Kopriva agli ottavi dell’ATP 500 di Monaco

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