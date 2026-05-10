Darderi il tifo di casa e la super rimonta | prima volta agli ottavi a Roma

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria storica a Roma, qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale. Durante il match, ha recuperato uno svantaggio e ha battuto il numero 18 del mondo, che conduceva 6-3 3-1. La partita si è conclusa con un risultato positivo per Darderi, che ha dimostrato determinazione e capacità di rimonta davanti al pubblico di casa.

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Vedi, Luciano, com’è bello giocare per l’Italia? Lui e papà Gino, una volta approdati nel Paese del nonno dall’Argentina, non hanno avuto dubbi nello scegliere la bandiera tricolore. Lui e papà Gino sognavano da tempo una giornata come quella di ieri, con il tifo “calcistico” nel ventre dello Stadio dei Marmi, a due passi dall’Olimpico, ad accompagnare l’impresa: Darderi si è qualificato per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000, dopo aver centrato lo stesso traguardo lo scorso gennaio a Melbourne, a livello Slam. E il fatto che ciò sia avvenuto in casa, in quegli Internazionali che rappresentano il torneo dei suoi sogni, sembra quasi un segno del destino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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