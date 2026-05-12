Nella prima giornata dei quarti di finale di Roma, Rafael Jodar e Luciano Darderi si sfideranno in un incontro che si svolgerà a partire dalle 20:30. Il loro match chiuderà il programma della giornata, che prevede altri incontri. La partita si svolgerà nel rispetto del programma stabilito, con i due giocatori pronti a scendere in campo nel tardo pomeriggio.

Rafael Jodar e Luciano Darderi chiuderanno il programma della prima giornata dedicata ai quarti di finale non prima delle ore 20:30. Il 24enne azzurro, alla prima presenza in un ottavo di finale a livello Masters 1000, ha cancellato quattro match point nel tie-break del secondo set contro Alexander Zverev per poi vincere 6-0 nel terzo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Rafael Jodar – Luciano Darderi, Roma 13-05-2026

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