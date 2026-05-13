Lucca in Mente La VI edizione celebra l’errore
A pochi giorni dall’inizio, Lucca in Mente si prepara a tornare in città con la sua sesta edizione, dedicata al tema dell’errore. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Brf e sostenuta dal Comune, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Regione Toscana, si concentra sul cervello, le emozioni primarie e le neuroscienze, coinvolgendo esperti e pubblico in diverse attività.
La data si avvicina. Lucca in Mente torna in città portando con sé il mondo del cervello, delle emozioni primarie e delle neuroscienze, organizzato dalla Fondazione Brf con il prezioso contributo del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Regione Toscana. Il tema di quest’anno, anticipato dagli organizzatori Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (nella foto con l’assessore Simona Testaferrata ), è di grande fascino: l’ errore. Giunto alla sua sesta edizione, il festival “ Lucca in Mente ” dal 18 al 24 maggio tornerà ad abitare gli spazi di Villa Bottini con una sfida intellettuale tanto necessaria quanto attuale: celebrare l’imperfezione.🔗 Leggi su Lanazione.it
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