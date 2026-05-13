Lucca in Mente La VI edizione celebra l’errore

A pochi giorni dall’inizio, Lucca in Mente si prepara a tornare in città con la sua sesta edizione, dedicata al tema dell’errore. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Brf e sostenuta dal Comune, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Regione Toscana, si concentra sul cervello, le emozioni primarie e le neuroscienze, coinvolgendo esperti e pubblico in diverse attività.

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La data si avvicina. Lucca in Mente torna in città portando con sé il mondo del cervello, delle emozioni primarie e delle neuroscienze, organizzato dalla Fondazione Brf con il prezioso contributo del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Regione Toscana. Il tema di quest’anno, anticipato dagli organizzatori Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (nella foto con l’assessore Simona Testaferrata ), è di grande fascino: l’ errore. Giunto alla sua sesta edizione, il festival “ Lucca in Mente ” dal 18 al 24 maggio tornerà ad abitare gli spazi di Villa Bottini con una sfida intellettuale tanto necessaria quanto attuale: celebrare l’imperfezione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca in Mente. La VI edizione celebra l’errore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lucca celebra la Libertà: musei e torri gratis per i residentiLucca apre le porte dei suoi tesori artistici e storici a tutti gli abitanti della provincia da martedì 7 aprile, in occasione della Settimana della... Lucca Collezionando, crescita “slow”: la nona edizione è un successoLucca, 30 marzo 2026 – Stand e corridoi pieni, un denso programma di incontri, le mostre, i premi. Argomenti più discussi: Lucca in Mente. La VI edizione celebra l’errore; Torna Lucca in Mente, a Villa Bottini e su NoiTv; Lucca in mente 2026. Da Lucarelli a Veltroni sul tema dell’errore; In libreria dall'8 maggio L'incanto del labirinto di Andrea Bocconi. Vingegaard: Voglio vincere il Giro e fare storia. Amo così tanto l'Italia—è solo un peccato riguardo la lingua... (Italian) reddit Rassegna un po' così @Gazzetta_it 6/05/2026 #IBI26 @InteBNLdItalia #Sinner #Paolini #Berrettini x.com Tornano gli incontri di Lucca in Mente 2026: Lucarelli, Ingroia e Veltroni fra gli ospitiPresente anche li giornalista Fabrizio Peronaci esperto del caso Orlandi e l'autore del podcast 'Demoni urbani' ... luccaindiretta.it