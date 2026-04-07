Lucca celebra la Libertà | musei e torri gratis per i residenti

Da martedì 7 aprile, in occasione della Settimana della Libertà, la città di Lucca offre ai residenti della provincia l'accesso gratuito ai suoi musei e alle sue torri storiche. Questa iniziativa permette agli abitanti di visitare gratuitamente alcuni dei principali luoghi di interesse artistico e culturale della zona durante tutta la settimana. L'obiettivo è coinvolgere e valorizzare la comunità locale attraverso la scoperta del patrimonio storico e artistico.

Lucca apre le porte dei suoi tesori artistici e storici a tutti gli abitanti della provincia da martedì 7 aprile, in occasione della Settimana della Libertà. L’iniziativa prevede l’accesso gratuito a numerosi musei, monumenti e istituzioni culturali per celebrare l’indipendenza della città. L’evento nasce per commemorare la Festa della Libertà, l’atto celebrativo più importante della di Lucca. L’occasione ricorda il momento, nell’aprile del 1369, in cui la città tornò a essere indipendente grazie al supporto dell’Imperatore Carlo IV di Lussemburgo, ponendo fine a quattro decenni di controllo straniero. Un calendario di accessibilità gratuita tra torri e musei. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca celebra la Libertà: musei e torri gratis per i residenti Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis: dal 1° febbraio musei civici gratis per i residenti e nuove tariffe per i turistiDal primo febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario per i musei e i monumenti gestiti da Roma Capitale. Musei gratis a Roma per i residenti: ecco dove si entra senza pagare (e cosa cambia per i non residenti)Nei musei civici capitolino l’ingresso è gratuito per le cittadine e i cittadini residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Si parla di: Una settimana per scoprire i tesori di Lucca: musei gratuiti da martedì. Una settimana per scoprire i tesori di Lucca: musei gratuiti da martedìUna settimana per conoscere meglio musei, monumenti e istituzioni culturali della città. Da martedì 7 aprile, Lucca celebra la Settimana della Libertà, dando la possibilità a tutti i residenti della p ... luccaindiretta.it Lucca festeggia la Settimana della Libertà. Visite gratuite a musei e monumentiDal 7 al 12 aprile molte le iniziative per riscoprire il patrimonio storico e culturale della città: Momento importante di identità ... luccaindiretta.it