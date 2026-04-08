F1 addio elettrico | si tornerà a motori V8 ecco da quando

La Formula 1 ha annunciato il ritorno ai motori V8, abbandonando temporaneamente la spinta verso le vetture totalmente elettriche. La decisione segna un cambiamento nelle linee guida tecniche, con un passaggio previsto a partire dalla prossima stagione. Dopo un periodo di sperimentazioni e discussioni sulla sostenibilità, il campionato si concentrerà ancora sui motori a combustione interna. La modifica interessa tutte le squadre partecipanti al campionato mondiale.

La F1 pronta a dire addio all’elettrico. La massima categoria del motorsport, dopo la delusione degli addetti ai lavori per gli ultimi motori proposti, è piombata in un periodo di profonda riflessione strategica, che inevitabilmente porterà a ridefinire il suo regolamento tecnico a medio e lungo termine. La F1 non è la Formula E, è stato ribadito a più riprese da tanti piloti, su tutti Verstappen, stufo degli attuali propulsori. Per questo motivo, nelle ultime settimane, sono piovute tantissime critiche sull’attuale regolamento, portando a ipotizzare che l’era ibrida della Formula 1 possa essere arrivata alla sua fase conclusiva. Una revisione immediata dei regolamenti appare tuttavia del tutto impraticabile. 🔗 Leggi su Sportface.it

Parcheggi blu, si tornerà alle vecchie tariffe: ecco quandoApprovata la mozione di Zandonella (Lega) che chiedeva di eliminare gli aumenti scattati per il parcheggio di piazza Cittadella.

Motori americani V8: General Motors Small Block, il cuore di Corvette e CamaroDieci anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’America vive un momento di grande prosperità economica.

Temi più discussi: F1: addio ibrido, si torna ai V8 dal 2031. Ecco il piano; La F1 progetta l'addio all'ibrido per riabbracciare i V8, con il trucco; F1, scontro tra Ferrari e Mercedes: richiesto il chiarimento della FIA; Red Bull F1 – Bomba dall'Olanda: Max Verstappen sta per appendere il casco al chiodo?.

Formula 1, l’addio all’ibrido è una possibilità concreta. Ritorno ai V8 turbo con carburanti sintetici dal 2031Secondo quanto rivelato dal sito tedesco Auto Motor und Sport già si discute dietro le quinte della F1 del futuro ... formulapassion.it

La F1 progetta l'addio all'ibrido per riabbracciare i V8, con il truccoLa Formula 1 si trova a un vero e proprio bivio storico. I nuovi regolamenti tecnici appena entrati in vigore, che impongono un delicato e complesso bilanciamento 50-50 tra la spinta del motore termic ... msn.com

Leapmotor, l'alternativa all'elettrico si chiama range extender: «Addio ansia da ricarica» x.com

AUTOMOTIVE, HONDA E SONY DICONO ADDIO AL PROGETTO ELETTRICO - Il progetto per le auto elettriche Afeela è ufficialmente fermo. La partnership tra Sony e Honda salta a causa della contrazione del mercato statunitense e della revisione della str - facebook.com facebook