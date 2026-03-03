Si rincorrono a scuola con uno storditore elettrico | la prof sente il rumore della scarica

Durante la ricreazione in una scuola di Imola, due studenti si sono inseguiti nei corridoi mentre uno di loro impugnava un taser, uno storditore elettrico. La docente presente ha sentito il rumore delle scariche emesse dall’arma mentre i ragazzi correvano. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri studenti, senza che si registrassero feriti o incidenti gravi.

Imola, 3 marzo 2026 - Si rincorrevano nel corridoio durante la ricreazione, mentre uno dei due impugnava un taser, noto anche come storditore elettrico. Un gioco pericoloso tra due studenti che è stato interrotto solo grazie all’intervento di un docente, allarmato dal rumore di una scarica elettrica. I carabinieri hanno informato la famiglia del ragazzo L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una scuola del bolognese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, i due ragazzi, durante la ricreazione, intorno alle 11, avevano iniziato a correre lungo il corridoio, mentre uno dei due teneva in mano il dispositivo elettrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

