Nella giornata di ieri, a Milano, sono stati vinti circa 36.500 euro grazie a una giocata da 10 euro nel Lotto, con il cosiddetto terno di via Ascanio Sforza. La Lombardia ha registrato numerose vincite, con un totale di circa 123 mila euro distribuiti tra vari premi del Lotto e del 10eLotto. La regione si conferma tra le aree più fortunate in questa tornata di giochi.

Milano, 13 maggio 2026 – Lotto e 10eLotto: pioggia di vincite in Lombardia. La fortuna si ferma nella regione, con un bottino complessivo – per quanto riguarda le somme più altre – d i circa 123mila euro. A fare la mappa della buona sorte è Agimeg, agenzia di stampa mercato dei giochi. Milano e provincia. La palma del più fortunato è sicuramente appannaggio di un appassionato del lotto che ha vinto 36.500 euro grazie al terno 11-21-32 sulla ruota Nazionale puntando soli 10 euro. La ricevitoria dove è stata giocata la combinazione di successo è quella di via Cardinale Ascanio Sforza. Con il 10eLotto, poi, un giocatore a Bresso, in provincia di Milano, ha vinto 7.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotto, il terno fortunato di via Ascanio Sforza: vinti 36.500 euro con una giocata da 10 euro

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/02/2026

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