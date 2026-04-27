Un terno sbanca il Lotto vinti 13mila 500 euro a Viterbo

Nel concorso del 23 aprile, un terno uscito sulla ruota di Napoli ha portato una vincita di 13.500 euro a Viterbo. La combinazione fortunata ha interessato l’intera penisola, generando grande entusiasmo tra i giocatori. La notizia della vincita è stata confermata dall’ente che gestisce il gioco, senza ulteriori dettagli sui destinatari o sulla modalità di scommessa. La vincita rappresenta una delle più significative registrate di recente nel settore.

Un terno sulla ruota di Napoli, uscito nel concorso dello scorso 23 aprile, ha sbancato il Lotto in tutta Italia. Anche a ViterboI numeri vincenti 55, 61 e 73 hanno portato una vincita da 22mila 500 euro a Benevento. Lo stesso terno sulla ruota partenopea, come riferisce Agimeg, ha premiato altri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Vinti nel casertano 22500 euro al Lotto con un terno sulla ruota di BariIl concorso del Lotto di giovedì 16 aprile porta fortuna alla Campania con vincite complessive per 122mila euro distribuite sul territorio regionale. Leggi anche: Lotto fortunato ad Aprilia, punta 5 euro su un terno e ne vince 22.500 Contenuti utili per approfondire Un terno sulla ruota di Napoli sbanca il Lotto: vincite in tutta Italia, da nord a sudUn terno sulla ruota di Napoli, uscito nel concorso dello scorso 23 aprile, ha sbancato il Lotto in tutta Italia. 55-61-73 i numeri vincenti che hanno portato una vincita da 22.500 euro a Benevento. napolitoday.it Colpo in banca, corsa al Lotto: spunta il terno della rapinaIn città non si parla di altro se non della rapina compiuta a Napoli, nel quartiere Arenella. Mentre gli inquirenti sono ancora a caccia della banda del buco, sui social oltre ai tantissimi video iron ... napolitoday.it