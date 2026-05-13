Lotta Campionati europei Under 17 | il livornese Michael Baggiani all' assalto del podio continentale
Tra pochi giorni si svolgeranno i Campionati europei Under 17 di lotta a Samokov, in Bulgaria. Tra i giovani atleti in gara ci sarà anche un diciassettenne proveniente da Livorno, che si presenta con determinazione e concentrazione. L’atleta si prepara a competere sulla pedana in un evento che coinvolge rappresentanti di diversi Paesi europei, con l’obiettivo di ottenere un risultato di rilievo.
Tra pochi giorni, sul tappeto di Samokov, salirà un diciassettenne con la schiena dritta e le idee chiare: Michael Baggiani, livornese doc, si prepara a scrivere un'altra pagina della sua carriera nella lotta. L'appuntamento è per sabato 16 maggio, quando inizieranno i Campionati Europei Under 17.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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