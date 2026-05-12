Hip hop battle Tommaso Ricci vola ai campionati europei | l' atleta livornese rappresenterà l' Italia

Tommaso Ricci, ballerino originario di Livorno, è stato convocato per partecipare ai prossimi Campionati Europei di hip hop battle, organizzati dalla International Dance Organization. La selezione avviene dopo aver dimostrato le proprie capacità in gare nazionali e internazionali. Ricci rappresenterà l’Italia in questa competizione che si terrà dall’1 di un mese ancora da comunicare. La sua partecipazione è stata ufficializzata dalle associazioni sportive a cui è affiliato.

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