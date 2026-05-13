Claudio Lotito ha commentato la decisione di modificare l’orario e la data del Derby della Capitale, un tema che continua a essere al centro delle discussioni nell’ambiente romano. Nel suo intervento, il dirigente ha sottolineato l’importanza dei tifosi, definendoli come il dodicesimo uomo in campo, e ha descritto la scelta di spostare la partita come responsabile e oculata. La questione ha suscitato diverse reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Rodri verso la permanenza a Manchester? Il City stringe i tempi, il Real osserva senza intervenire Il PSG mette gli occhi su Julian Alvarez: è lui il grande obiettivo di Luis Enrique! Il piano Leao via dal Milan? L’Al Hilal in pressing! C’è il prezzo fatto dai rossoneri Bernardo Silva è il grande sogno della Juve: la telefonata del portoghese a CR7 e Danilo lo avvicina ai bianconeri! Lotito: «Tifosi? Rappresentano il dodicesimo uomo in campo e non è una frase convenzionale. Sul derby scelta oculata e responsabile» Cafu sulla crisi del Milan: «Quale squadra, nell’arco di una stagione, non attraversa un momento di difficoltà?» Inchiesta...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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