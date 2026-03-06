Massimiliano Allegri si prepara a guidare il suo decimo derby come allenatore del Milan, una partita che ha sempre rappresentato una sfida importante nella sua carriera. L’allenatore torinese ha già affrontato numerosi incontri di questo tipo, e questa volta si trova di fronte a una nuova occasione per dimostrare le sue capacità sul campo. La sfida si svolgerà nei prossimi giorni e attirerà l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Massimiliano Allegri è pronto ad affrontare il suo decimo derby in carriera da allenatore rossonero, una sfida che ha sempre messo alla prova l’ex tecnico bianconero. “Godiamoci la partita e non gettiamo la spugna” ha dichiarato Allegri riguardate il derby di Milano; un invito ai calciatori a credere in una possibile rimonta per lo Scudetto. Fa sorridere però il distacco sul quinto posto, i rossoneri infatti, hanno quasi ipotecato un posto in Champions League per la prossima edizione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Allegri uomo derby? il bilancio che fa spaventare i tifosi

Milan, prova del 9 superata. Füllkrug, il centravanti che ora fa sognare i tifosi. Per Allegri è "devastante»E’ sceso in campo imbottito di antidolorifici (come successo a Como giovedì scorso) per lenire il fastidio a seguito dell’infrazione ad un dito di un...

Derby Milan-Inter, partito il conto alla rovescia e Allegri fa già la conta degli infortunatiArchiviata la vittoria esterna (0-2) sul campo della Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato il lavoro di preparazione in vista del...

#allegri stava per rifarlo #mrgiacca #milan #derby anche a voi gasa

Tutti gli aggiornamenti su Allegri uomo.

Temi più discussi: Milan, Allegri ha il piano derby: Non gettiamo la spugna; Allegri e il ballottaggio verso il derby: Nkunku o Pulisic, la mossa per credere nella rimonta Scudetto; Buone notizie per Allegri, Bartesaghi potrebbe tornare a disposizione per il derby: le ultime; Allegri: Derby? Sarà una bellissima serata, ecco cosa dobbiamo fare. Leao….

Allegri e il Milan, le condizioni per restare: mercato ampio, un 9 già pronto. Una rosa allargata per la doppia competizioneL'allenatore vuole restare a Milano e per ora è concentrato sul derby e sulla stagione in generale. Nessun contatto con il Real Madrid ... corriere.it

Verso il derby: Allegri vuole sfruttare anche stavolta le ripartenze. In attacco servono velocistiIl Milan sta proseguendo la sua preparazione a Milanello in vista del derby di domenica contro l'Inter. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Max Allegri sta ... milannews.it

De winter l’uomo di allegri si è rivelato un grande acquisto potenzialmente può crescere ancora - facebook.com facebook

#Allegri a Sky: «Vittoria importante per il nostro obbiettivo. #Leao sta diventando uomo, la sua crescita da centravanti...» #MilanPress x.com