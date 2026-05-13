L' ossessione gauche di attori e registi Cinema in mano a Bolloré rischio fascismo

Un articolo recente analizza come alcune figure del cinema siano sempre più influenzate da interessi legati a un gruppo di potere, con riferimenti a un imprenditore francese e alla sua presenza nel settore. Viene evidenziato come questa influenza sembri ridurre l'indipendenza artistica e culturale, suscitando preoccupazioni sulla direzione futura delle produzioni cinematografiche. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa situazione per il panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Di fronte a Bolloré il cinema contrattacca". È il titolo con cui il quotidiano progressista francese Libération racconta della protesta di oltre 600 personaggi del mondo del cinema francese, che hanno firmato una lettera aperta per denunciare quella che secondo loro è la crescente influenza dell'estrema destra nel mondo del grande schermo transalpino, che ridurrebbe i margini di libertà creativa. Tra i firmatari ci sono l'attrice e regista Juliette Binoche (nella foto), il regista e fotografo Raymond Depardon e la film-maker Sepideh Farsi. La posizione dominante del potentissimo Vincent Bolloré, produttore e distributore di film, secondo i 600 minaccerebbe l'indipendenza dell'industria cinematografica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ossessione "gauche" di attori e registi. "Cinema in mano a Bolloré, rischio fascismo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cinema indiano: l’IA sostituisce attori e set, rischio senza anima? Cosa sapere L'industria cinematografica indiana adotta algoritmi generativi per sostituire attori e set fisici. Cinema e AI: il rischio che gli algoritmi rubino l’arte ai registiLa gestione del potere creativo nel cinema affronta una sfida senza precedenti con la presa di posizione di Knobloch, presidente del Festival di... L'ossessione gauche di attori e registi. Cinema in mano a Bolloré, rischio fascismoDi fronte a Bolloré il cinema contrattacca. È il titolo con cui il quotidiano progressista francese Libération racconta della protesta di oltre 600 personaggi del mondo del cinema francese, che hann ... ilgiornale.it Favino, 'oggi c'è l'ossessione sociale di vincere'Viviamo un momento nel quale c'è l'ossessione sociale per cui si deve per forza essere di successo per potere esistere. Questa storia tra le varie vene ha anche quella di mostrare che si può stare al ... ansa.it