Il mondo del cinema si trova di fronte a una discussione sulla presenza dell’intelligenza artificiale nelle produzioni, dopo che il presidente di un importante festival ha espresso preoccupazioni sulla possibile perdita di controllo creativo. La questione riguarda come gli algoritmi possano influenzare il lavoro dei registi e la produzione artistica, in un momento in cui molte aziende sperimentano l’uso dell’AI per realizzare film e contenuti visivi.

La gestione del potere creativo nel cinema affronta una sfida senza precedenti con la presa di posizione di Knobloch, presidente del Festival di Cannes, riguardo all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle produzioni cinematografiche. La vertice del prestigioso evento sottolinea come l’algoritmo sia ormai un elemento consolidato nei processi di montaggio, negli studi di produzione e nelle fasi creative, rendendo impossibile un ritorno al passato o un rifiuto della tecnologia stessa. L’equilibrio tra efficienza tecnica e tutela della creatività. L’ingresso delle nuove tecnologie nei flussi di lavoro cinematografici non è più un’ipotesi, ma una realtà che tocca direttamente i costi e le tempistiche dei set. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e AI: il rischio che gli algoritmi rubino l’arte ai registi

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AI e cinema: la presidente di Cannes ha le idee chiare, ma ha anche ragione x.com