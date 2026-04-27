Negli ultimi tempi, l’industria cinematografica indiana ha iniziato a utilizzare algoritmi generativi di intelligenza artificiale per creare attori digitali e ambientazioni virtuali. Questa tecnologia permette di sostituire le riprese tradizionali con immagini generate al computer, eliminando la necessità di set fisici e attori in carne ed ossa. La scelta ha suscitato discussioni sul futuro delle produzioni, senza tuttavia approfondire aspetti più complessi o implicazioni etiche.

? Cosa sapere L'industria cinematografica indiana adotta algoritmi generativi per sostituire attori e set fisici.. L'automazione totale minaccia i posti di lavoro e la qualità narrativa del settore.. L’industria cinematografica indiana sta spingendo verso la produzione di film interamente generati da algoritmi di intelligenza artificiale, eliminando attori, set fisici e investimenti tradizionali in un tentativo di rivoluzionare il settore attraverso l’automazione totale. Questa transizione tecnologica, presentata come una svolta epocale per abbattere i costi e accorciare drasticamente i tempi di realizzazione delle opere, solleva interrogativi profondi sulla natura stessa del cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema indiano: l’IA sostituisce attori e set, rischio senza anima

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