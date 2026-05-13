L'ospedale Monaldi spenderà 720mila euro per trovare all'esterno i cardiochirurghi pediatrici che non riesce ad assumere

L'ospedale Monaldi ha deciso di destinare 720mila euro per affidare a enti esterni la ricerca di cardiochirurghi pediatrici, personale che attualmente non riesce ad assumere internamente. Dopo la morte di un bambino e la sospensione di alcuni medici coinvolti in un’indagine, le procedure di assunzione e mobilità promosse dall’ospedale non hanno portato a risultati concreti. La ricerca di specialisti proseguirà attraverso questa nuova iniziativa finanziata con un importo specifico.

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