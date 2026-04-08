Dopo la morte di Domenico la strategia dell'ospedale Monaldi per uscire dalla bufera sui trapianti pediatrici
Dopo la morte di un bambino avvenuta durante un intervento di trapianto, l'ospedale Monaldi ha adottato nuove procedure nel settore dei trapianti pediatrici. La direzione ha annunciato un aggiornamento delle pratiche operative e un rafforzamento dei controlli per garantire maggiore sicurezza nelle future operazioni. La sospensione temporanea del programma di trapianti per bambini era stata decisa in seguito all'incidente.
Caso del trapianto al Monaldi, dopo la sospensione del programma pediatrico introdotte nuove procedure. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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“Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Programma di trapianto pediatrico cardiaco, il presidente della Regione Campania dopo la morte di DomenicoDopo la morte del piccolo Domenico per6il trapianto di un cuore bruciato era stata sospesa l’attività di trapianti pediatrici al “Monaldi” di Napoli.
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