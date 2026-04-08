Dopo la morte di Domenico la strategia dell'ospedale Monaldi per uscire dalla bufera sui trapianti pediatrici

Dopo la morte di un bambino avvenuta durante un intervento di trapianto, l'ospedale Monaldi ha adottato nuove procedure nel settore dei trapianti pediatrici. La direzione ha annunciato un aggiornamento delle pratiche operative e un rafforzamento dei controlli per garantire maggiore sicurezza nelle future operazioni. La sospensione temporanea del programma di trapianti per bambini era stata decisa in seguito all'incidente.