L'accordo Monaldi-Bambino Gesù | 4 specialisti da Roma a Napoli per 230mila euro in 3 mesi l'ospedale vaticano esente da responsabilità sui pazienti
L'ospedale della Santa Sede ottiene l'esenzione da ogni responsabilità sui pazienti operati dal proprio personale a Napoli. Duecento euro al giorno a testa per vitto, viaggio e alloggio dei cardiochirurghi e infermieri distaccati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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