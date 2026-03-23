L'accordo Monaldi-Bambino Gesù | 4 specialisti da Roma a Napoli per 230mila euro in 3 mesi l'ospedale vaticano esente da responsabilità sui pazienti

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale della Santa Sede ottiene l'esenzione da ogni responsabilità sui pazienti operati dal proprio personale a Napoli. Duecento euro al giorno a testa per vitto, viaggio e alloggio dei cardiochirurghi e infermieri distaccati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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