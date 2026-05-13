L’orgoglio | Da qui è uscita la prima cappa

Enrico Morettini si ferma davanti ai cancelli dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi e pronuncia con convinzione che da qui è uscita la prima cappa. Le sue parole riflettono un senso di fierezza legato alla storia di questa fabbrica, che ha avuto un ruolo importante nel settore. Sul luogo si notano ancora tracce dell’attività produttiva che ha caratterizzato l’area nel corso degli anni.

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C’è un orgoglio profondo nelle parole di Enrico Morettini mentre osserva i cancelli dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi. Per lui, che in quella fabbrica ha trascorso 36 anni, non si tratta solo di bulloni e lamiere, ma di un pezzo di storia che rischia di sparire per sempre. "Ricordo, anche con fierezza, che da questi stabilimenti è uscita la prima cappa camino al mondo: parliamo di know-how, di conoscenze e di persone che qui hanno dato anche la propria vita", racconta con la voce di chi ha visto nascere il successo di un intero distretto. Oggi quell’eccellenza è minacciata da un piano di chiusura che mette sulla strada 170 persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’orgoglio: "Da qui è uscita la prima cappa" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Elezioni. 'Portico in Comune' scalda i motori, prima uscita pubblica per la lista capitanata da CristilloLa campagna elettorale entra nel vivo e la lista ‘Portico in Comune’, guidata dal candidato sindaco Cosimo Cristillo, presenta il programma e i... Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli: “Essere qui è un orgoglio. Kean non poteva farcela”Londra, 8 aprile 2026 – Orgoglio, lucidità, la necessità (e la voglia) di fare una grande prestazione. Argomenti più discussi: L’orgoglio: Da qui è uscita la prima cappa; UNO ZAINO PER TUTTI: l’avventura della scuola inizia da qui; Intervento del Presidente Meloni al Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli; Da Binda a Faraca, l’orgoglio di Cosenza. Caruso: Abbiamo riportato qui un pezzo di storia. ?Chivu da Mattarella: Grazie per l'invito in questo luogo così simbolico come il Quirinale, lei non rappresenta solo la massima carica dello Stato italiano ma è anche un uomo di sporte valori. Come rappresentante dell'Inter è motivo di orgoglio essere qui per x.com Sono davvero orgoglioso di questo reddit