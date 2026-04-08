Crystal Palace-Fiorentina Vanoli | Essere qui è un orgoglio Kean non poteva farcela

In occasione dell'incontro tra Crystal Palace e Fiorentina, un rappresentante della squadra italiana ha espresso soddisfazione per essere presente in questa competizione, definendolo un momento di grande orgoglio. Ha inoltre commentato la condizione di un giocatore specifico, sottolineando che non era in grado di partecipare alla partita. La giornata si è svolta con un’atmosfera di determinazione, con l’obiettivo di offrire una buona prestazione sul campo.

Londra, 8 aprile 2026 – Orgoglio, lucidità, la necessità (e la voglia) di fare una grande prestazione. Nella sala stampa del Selhurst Park il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, presenta la sfida di giovedì 9 aprile contro il Crystal Palace (alle 21 ora italiana) per l’andata dei quarti di finalle di Conference League. La Conference come riscatto di una stagione? "Per noi essere qui è motivo di orgoglio, ce la dobbiamo giocare, su un campo difficile, piccolo, pieno. Servirà lucidità nell’arco delle due partite. Loro sono una squadra organizzata, molto forte nelle transizioni, aggressività, intensità, gioca nel campionato più forte del mondo” L’assenza di Kean? "Ha manifestato ancora il l dolore alla tibia, non poteva farcela. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli: “Essere qui è un orgoglio. Kean non poteva farcela” Convocati Fiorentina per il Crystal Palace, la lista di Vanoli: non solo Kean! Sono 3 gli assentiCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Crystal Palace-Fiorentina, Kean non ci saràLondra, 8 aprile 2026 – Non ci sarà Moise Kean a guidare l’attacco della Fiorentina nella sfida di andata dei quarti di finale di Conference League... Temi più discussi: Verona e Crystal Palace alle porte: la Fiorentina si sdoppia. Ecco l'idea tattica di Vanoli; Crystal Palace-Fiorentina: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Crystal Palace-Fiorentina, sarà tutto esaurito: Vanoli giocherà in una bolgia; Conference League, Crystal Palace-Fiorentina: Kean fuori dalla lista. Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli: Essere qui è un orgoglio. Kean non poteva farcelaLondra, 8 aprile 2026 – Orgoglio, lucidità, la necessità (e la voglia) di fare una grande prestazione. Nella sala stampa del Selhurst Park il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, presenta la sfida ... lanazione.it Vanoli Crystal Palace bellissimo test, serve una Fiorentina lucidaLONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Crystal Palace fa la Premier League, il campionato più forte al mondo, lontano dal nostro a livello economico. Sono ... italpress.com LaViola.it. . Le ultime dal Selhurst Park alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina con @niccomisul #CrystalPalace #Fiorentina #ConferenceLeague #CrystalPalaceFiorentina #UECL - facebook.com facebook Conference League, Fiorentina a Londra senza Kean: con il Crystal Palace non ci sarà x.com