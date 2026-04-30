Elezioni ' Portico in Comune' scalda i motori prima uscita pubblica per la lista capitanata da Cristillo

Sabato 2 maggio alle 20, nella via Roma del centro, si terrà il primo evento pubblico della lista ‘Portico in Comune’, guidata dal candidato sindaco Cosimo Cristillo. In quell’occasione saranno presentati il programma e i candidati alla comunità locale, segnando l’avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni.

La campagna elettorale entra nel vivo e la lista ‘Portico in Comune’, guidata dal candidato sindaco Cosimo Cristillo, presenta il programma e i propri candidati alla comunità con un evento pubblico in programma sabato 2 maggio, a partire dalle 20, nella centralissima via Roma. “Sabato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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