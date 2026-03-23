"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, nella seduta d’allenamento in differenziato di sabato scorso, ha riportato un infortunio al retto femorale destro. Nella giornata odierna il calciatore si è sottoposto a controllo strumentale che ha evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Si tratta di un infortunio intervenuto in una zona differente da quella interessata dalla precedente lesione, occorso in una fase di cauta riatletizzizione". Così i giallorossi annunciano il nuovo stop per il fantasista albanese, già ai box da dicembre per un'altra lesione muscolare. Il club specifica anche le tempistiche per il recupero dall'infortunio: "Il giocatore mercoledì prossimo si sottoporrà ad una consulenza specialistica in Finlandia, per valutare l’opportunità di intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce, nuovo infortunio e stagione finita per Berisha: lesione al retto femorale destro

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