Nell'incontro degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, Musetti ha subito una sconfitta netta contro Ruud. Durante la partita, Musetti ha espresso preoccupazione riguardo alla sua condizione fisica, sottolineando di aver mai avuto così tanti infortuni nel corso della carriera. In un’intervista successiva, ha menzionato anche il suo timore riguardo alla partecipazione a Roland Garros, lasciando intendere di essere ancora incerto sulla sua presenza.

Lorenzo Musetti perde nettamente contro Casper Ruud negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. La notizia più rilevante non è però la sconfitta, ma l’allarme sulle proprie condizioni di salute lanciato dal giocatore toscano che non riesce a ritrovare la condizione migliore e al momento mette in dubbio la partecipazione al Roland Garros. Il carrarino ha affrontato la situazione nella conferenza stampa successiva alla partita. Sulle complicate condizioni fisiche e i diversi ritiri: “ Mi scuso. Sono piuttosto deluso dalla prestazione che ho offerto al pubblico. Oggi, purtroppo, la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti lancia l’allarme: “Roland Garros? Vedremo…Mai tanti infortuni in carriera”

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