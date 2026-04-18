Lorenzo Musetti si trova in una fase di forma atletica che richiede miglioramenti, mentre si prepara per il torneo di Roland Garros. Il tennista italiano deve recuperare terreno sulla terra rossa, superficie su cui si concentra maggiormente, in vista delle prossime competizioni. La sua condizione attuale lo porta a dover affrontare una sfida importante per arrivare al massimo alla manifestazione francese.

In evidente ritardo di condizione, Lorenzo Musetti è chiamato a ritrovarsi sulla sua superficie d’elezione, la terra rossa, mentre il calendario incalza e la classifica presenta scadenze tutt’altro che trascurabili. Il toscano è uscito di scena ieri nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona, sconfitto nettamente dal francese Arthur Fils. Nel torneo catalano si sono intravisti segnali di ripresa, rispetto a Montecarlo, dove era emersa con chiarezza la mancanza non solo di ritmo partita, ma anche di quel margine competitivo nei momenti chiave. L’infortunio serio accusato in Australia — mentre stava esprimendo uno dei migliori livelli della sua carriera contro Novak Djokovic — ha lasciato strascichi significativi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti molto indietro di condizione. Corsa contro il tempo verso il Roland Garros

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