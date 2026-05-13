Questa mattina alla Camera, Lorenzo Fontana ha incontrato Paul Bhatti, presidente dell'Alleanza delle minoranze pakistane. Tra i temi discussi ci sono stati i diritti delle comunità cristiane e le questioni legate ai flussi migratori. L'incontro si è svolto negli ambienti di Montecitorio, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o dichiarazioni ufficiali.

Questa mattina, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha incontrato a Montecitorio Paul Bhatti, presidente dell'Alleanza delle minoranze pakistane. È stato un incontro intenso e ricco di spunti, nel corso del quale “sono stati affrontati diversi temi, con particolare attenzione alle relazioni tra Italia e Pakistan, alla promozione del dialogo religioso e alla volonta' di favorire scambi reciproci”. Così si legge nella diramata a seguito del colloquio, durante il quale è stato dedicato spazio anche “al tema dell'immigrazione e degli accessi legali al Paese”. Il Pakistan, infatti, è uno dei Paesi dai quali partono la maggior parte dei migranti diretti in Europa e in Italia negli ultimi anni: c’è stato un enorme incremento in tal senso e i due Paesi collaborano ormai da tempo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lorenzo Fontana incontra Paul Bhatti alla Camera: focus su diritti dei cristiani e flussi migratori

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