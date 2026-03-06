Durante una riunione del Consiglio Affari Interni a Bruxelles il 5 marzo, si è discusso dell’allarme terrorismo legato alle “cellule dormienti di Teheran” in Europa. Si è parlato anche delle tensioni a Cipro e dei flussi migratori provenienti dalla regione mediorientale. La discussione ha evidenziato le preoccupazioni sulla sicurezza europea in relazione alla crisi in Iran.

La parola d’ordine è allerta, durante la riunione del Consiglio Affari Interni a Bruxelles del 5 marzo: al centro la guerra in Iran e i rischi per la sicurezza in Europa e Medio Oriente. Oggi non si scorgono segnali di rischi di terrorismo, nel Vecchio continente, ma la preoccupazione riguarda le “cellule dormienti iraniane”, che ora potrebbero essere attivate. La Commissione ha dunque messo sul tavolo la sua proposta – presentata la scorsa settimana – per la lotta al terrorismo. Il rischio è anche legato all’aumento dei profughi in fuga da Iran e Medio Oriente: l’esecutivo Ue punta ad accelerare sul nuovo sistema d’ingresso elettronico alle frontiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, l’allarme terrorismo dell’Europa per le “cellule dormienti di Teheran”. I timori su Cipro e i flussi migratori

