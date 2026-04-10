Un anno senza Valentina Del Re | doppio concerto per la violinista dell’Accademia di Santa Sofia

A un anno dalla scomparsa di Valentina Del Re, violinista dell’Accademia di Santa Sofia, amici, colleghi e familiari si sono riuniti per ricordarla. La violinista, morta nell’aprile del 2025 a 44 anni dopo una lunga malattia, è stata celebrata con un doppio concerto. La cerimonia ha coinvolto diverse persone legate alla sua vita e alla musica.

Tempo di lettura: 2 minuti A un anno dalla scomparsa, amici, colleghi e familiari ricordano Valentina Del Re, violinista raffinata, scomparsa nell’aprile del 2025 a soli 44 anni, dopo una lunga malattia. Questa sera, alle 20.30, al Teatro Palladium di Roma, la Roma Tre Orchestra, con la quale la Del Re aveva collaborato fin dagli esordi, porterà in scena il concerto “Valentina, per sempre”. L’omaggio alla musicista proseguirà il 22 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Petrassi, con “Cara Vale”, una serata che unirà musica e parole. Sul palco si alterneranno artisti e amici, dalla Propaganda Orkestra a Margherita Vicario, da Valerio Aprea a Nabil Bey Salameh, fino a Nicola Piovani, in un racconto corale fatto di suoni, testimonianze e frammenti di vita condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un anno senza Valentina Del Re: doppio concerto per la violinista dell’Accademia di Santa Sofia Accademia di Santa Sofia, successo per il concerto “Dal Contemporaneo al Classicismo”Quarto appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”,... Danilo Squitieri protagonista del sesto appuntamento dell’Accademia di Santa SofiaSesto appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università... Argomenti più discussi: Roma Tre Orchestra, il concerto in memoria di Valentina Del Re; Giulia Valentina è mamma bis, le prime foto dopo il parto; Valentina Giacinti: La depressione, le crisi di panico...Non sentivo più emozioni; GREGGIO, CE L’HAI FATTA: 248,270 KM/H, IL RECORD E’ BATTUTO 10 ANNI DOPO!. Due anni senza Valentina Paterna: il ricordo indelebile della combattente di TarquiniaTARQUINIA – Il calendario segna il 26 marzo 2026. Sono trascorsi esattamente due anni da quel martedì del 2024 in cui la notizia della scomparsa di Valentina ... etrurianews.it Roma Tre Orchestra, il concerto in memoria di Valentina Del Re ift.tt/nE2KxbZ x.com Valentina, per sempre Teatro Palladium, Venerdì 10 aprile alle 20.30 A un anno dalla sua scomparsa, ricordiamo Valentina Del Re, amica e musicista, vicina a Roma Tre Orchestra fin dal giorno della sua fondazione. Le musiche di Ravel, Šostakovic, Wagner - facebook.com facebook