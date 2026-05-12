Operaio 32enne morto dopo 15 giorni di ricovero | era rimasto intossicato in un camion cisterna nella Bergamasca
Un operaio di 32 anni morto oggi all'ospedale di Bergamo dopo 15 giorni di ricovero. Era stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere rimasto intossicato mentre lavorava in un camion cisterna nella provincia di Bergamo. Le sue condizioni si erano aggravate progressivamente, portandolo infine al decesso. La vicenda è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Il decesso è avvenuto oggi, martedì 12 maggio, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il 32enne era stato trasportato in condizioni disperate ed era ricoverato in terapia intensiva.🔗 Leggi su Fanpage.it
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