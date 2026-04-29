Due operai sono rimasti gravemente feriti dopo aver inalato sostanze acide provenienti da una cisterna durante un intervento presso un'azienda di Brusaporto, in provincia di Bergamo. I soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto, e le condizioni dei due operai sono state giudicate critiche. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

Grave incidente sul lavoro alla Carrara Group di Brusaporto (in provincia di Bergamo): due operai avrebbero inalato sostanze acide da una cisterna e sono in condizioni critiche. Coinvolte complessivamente cinque persone, sul posto vigili del fuoco, soccorsi sanitari, carabinieri e Ats. Attivate anche le squadre specializzate Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) per il rischio di contaminazione da sostanze pericolose. In totale sono cinque le persone coinvolte, ma solo due le condizioni risultano preoccupanti. L’allarme è scattato alle 18.32 di ieri sera. Da una prima ricostruzione, un operaio sarebbe entrato in un camion cisterna perdendo i sensi a causa delle esalazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esalazioni da una cisterna. Due operai sono gravi

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