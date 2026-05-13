L' onorevole Angelo Bonelli arriva a Senigallia Perché un altro ponte è possibile

L'onorevole Angelo Bonelli arriverà a Senigallia per un incontro pubblico previsto per domani alle 16. L'evento si terrà nello spiazzo tra il lavatoio Il Coppo e l’ex Ponte Garibaldi, in via Rossini. Il tema centrale sarà “Per una città bella, giusta e sostenibile”, con il sottotitolo “Un altro ponte è possibile”. La partecipazione è aperta al pubblico.

SENIGALLIA – Angelo Bonelli fa tappa a Senigallia. L’appuntamento è per domani alle 16 con l’incontro pubblico “Per una città bella, giusta e sostenibile”, sottotitolo “Un altro ponte è possibile”, in programma nello spiazzo tra il lavatoio Il Coppo e l’ex Ponte Garibaldi, in via Rossini. In caso.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Quando ti chiami Bonelli,ti fai le canne per fare propaganda ma ti guardi bene da aspirarle e sei di sinistra ...Non puoi che avere la faccia come il cu...lo! Glielo dite voi a Angelo Bonelli che la prima motovedetta ai libici l'ha regalata Gentiloni ad aprile del 2017 x.com

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