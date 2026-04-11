Durante la puntata de L’aria che tira su La7, si è verificato un momento di tensione tra l’ospite Angelo Bonelli e il conduttore David Parenzo. Bonelli ha pronunciato una frase con tono umiliante, rivolta a un altro partecipante, che ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli altri ospiti in studio. La discussione si è svolta nel corso di una mattinata molto movimentata, tra aggiornamenti dalla Camera e interventi politici.

«Vai rapido che poi devo sentire tutti». A L’aria che tira, su La7, è una mattinata intensa. David Parenzo si districa tra la diretta alla Camera, con l’intervento della premier Giorgia Meloni e le repliche delle opposizioni, e i suoi ospiti in studio e in collegamento. Tra questi ultimi c’è Luigi Crespi, che non prende benissimo la sollecitazione del conduttore: «Lo vedi che mi censuri?». Il sondaggista e spin doctor si fa poi serio ed entra nel merito delle considerazioni politiche: «Credo che il discorso che ha fatto oggi la Meloni sia un discorso che contiene tre fattori importanti: il primo, ha ammesso di non essere perfetta e ha ammesso le difficoltà nella sanità e nel lavoro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Angelo Bonelli umiliato: "Ecco perché non vincerai mai"

L'Aria che Tira, gaffe di Bonelli: non trova l'Egitto sulla mappa. Sangiuliano: "Impari la geografia"Gaffe clamorosa del segretario Avs Angelo Bonelli a L'Aria che Tira, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista David Parenzo su La7.

A «L’aria che tira» Bonelli non riconosce l’Egitto sulla cartina, Sangiuliano: «Vada a fare un corso di geografia» – Il videoDurante L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha commentato...

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Bonelli sbotta su La7, scontro in diretta con Sangiuliano. VIDEOIl confronto ha acceso il dibattito nello studio televisivo, con Bonelli che ha richiamato la gravità degli eventi del 7 ottobre e le conseguenze sui diritti umani, mentre Sangiuliano ha difeso la ... affaritaliani.it

Dritto e rovescio. . "Trump, Netanyahu e Putin hanno demolito il diritto internazionale" Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) a #drittoerovescio - facebook.com facebook