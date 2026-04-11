L' aria che tira Angelo Bonelli umiliato | Ecco perché non vincerai mai

Da liberoquotidiano.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata de L’aria che tira su La7, si è verificato un momento di tensione tra l’ospite Angelo Bonelli e il conduttore David Parenzo. Bonelli ha pronunciato una frase con tono umiliante, rivolta a un altro partecipante, che ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli altri ospiti in studio. La discussione si è svolta nel corso di una mattinata molto movimentata, tra aggiornamenti dalla Camera e interventi politici.

«Vai rapido che poi devo sentire tutti». A L’aria che tira, su La7, è una mattinata intensa. David Parenzo si districa tra la diretta alla Camera, con l’intervento della premier Giorgia Meloni e le repliche delle opposizioni, e i suoi ospiti in studio e in collegamento. Tra questi ultimi c’è Luigi Crespi, che non prende benissimo la sollecitazione del conduttore: «Lo vedi che mi censuri?». Il sondaggista e spin doctor si fa poi serio ed entra nel merito delle considerazioni politiche: «Credo che il discorso che ha fatto oggi la Meloni sia un discorso che contiene tre fattori importanti: il primo, ha ammesso di non essere perfetta e ha ammesso le difficoltà nella sanità e nel lavoro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Angelo Bonelli umiliato: "Ecco perché non vincerai mai"

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