Longevità la sfida di una vecchiaia in salute | il summit a Roma

Il 25 e 26 maggio si svolge a Roma la seconda edizione del Vatican Longevity Summit, un evento dedicato alla longevità e alla salute nella vecchiaia. Partecipano ricercatori, clinici ed esperti che presentano studi e approfondimenti sulla durata della vita e sugli aspetti legati al mantenimento del benessere nel tempo. L’incontro si concentra sulle sfide e le opportunità di vivere più a lungo in modo sano e attivo.

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Longevità non vuol dire solo poter vivere a lungo, ma riuscire a farlo in buona salute. Il 25 e il 26 maggio, durante la seconda edizione del Vatican Longevity Summit, alcuni tra i più affermati ricercatori, clinici ed esperti offriranno una visione integrata della longevità contemporanea. Giunto alla sua seconda edizione, il summit sarà ospitato a Roma dall’ Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Dallo stress quotidiano alla medicina rigenerativa, dal cervello alla qualità della vita, la longevità emerge non solo come una sfida scientifica, ma come una questione etica e sociale. Il Vatican Longevity Summit. Ma è l’ invecchiamento della popolazione, in particolare, a porre sfide nuove ai sistemi sanitari, rendendo sempre più centrale il tema della qualità della vita nella vecchiaia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Longevità, la sfida di una vecchiaia in salute: il summit a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Sfida alla vecchiaia: premiati i giovani geni della longevità? Cosa sapere A Roma il Premio Longevitas premia Cristina Vesprini e i giovani ricercatori universitari. Longevità a Milano: il Summit 2026 che porta la scienza in città? Cosa sapere Il Milan Longevity Summit si terrà all'Allianz MiCo dal 20 al 23 maggio 2026. Argomenti più discussi: Longevità, la sfida di una vecchiaia in salute: il summit a Roma; Sta per tornare il Vatican Longevity Summit. Il dialogo internazionale sulla longevità; Ripensare la vecchiaia: torna il Vatican longevity summit; Al via la campagna di crowdfunding per Acti-Long, la mappa digitale per la longevità attiva. Longevità: una sfida tra impresa, scienza e salute Nuova puntata di EconoMIA – Dialoghi sull’Impresa andata in onda ieri 11 maggio 2026 su Rete8 – Canale 10 Abbiamo parlato di longevità, una sfida che coinvolge sanità, imprese, ricerca e istituzioni x.com Chiamami...' - Sfida Giornaliera #8 - Puoi finire la frase? reddit Longennials, la sfida per gli over 50: speranza di vita più alta, ma poca consapevolezza finanziaria (e i dubbi sulla pensione)Una ricerca di Credem e Università Cattolica fotografa i nuovi over 50: attenti a salute e benessere, ma ancora impreparati sul futuro previdenziale. Il 64% sogna la pensione entro cinque anni, mentre ... corriere.it