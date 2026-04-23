A Milano si avvicina il Milan Longevity Summit, in programma dall'20 al 23 maggio 2026 presso l'Allianz MiCo. L'evento riunirà rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Banca Mondiale, che collaboreranno per definire nuovi modelli di sviluppo sociale legati alla longevità. La conferenza si concentrerà sui temi legati alla salute e alla qualità di vita in età avanzata, coinvolgendo esperti di diverse nazioni.

? Cosa sapere Il Milan Longevity Summit si terrà all'Allianz MiCo dal 20 al 23 maggio 2026.. L'evento coinvolgerà OMS e Banca Mondiale per definire nuovi modelli di sviluppo sociale.. Dal 20 al 23 maggio l’Allianz MiCo di Milano ospiterà il Milan Longevity Summit 2026, un appuntamento internazionale che mira a trasformare la città in un centro nevralgico per la ricerca e lo sviluppo della longevità umana. L’evento non si limiterà ai corridoi del centro congressi, ma si estenderà in tutta l’area urbana attraverso le cosiddette Longevity Houses, installazioni progettate per portare i temi della salute e del benessere direttamente nelle strade e tra i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Longevità a Milano: il Summit 2026 che porta la scienza in città

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