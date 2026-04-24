Sfida alla vecchiaia | premiati i giovani geni della longevità

A Roma si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Longevitas, dedicato a premiare Cristina Vesprini e alcuni giovani ricercatori universitari. L’evento ha riconosciuto l’impegno di chi si dedica allo studio della longevità e delle nuove generazioni di scienziati in questo settore. La premiazione si è tenuta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti accademici e istituzionali.

? Cosa sapere A Roma il Premio Longevitas premia Cristina Vesprini e i giovani ricercatori universitari.. Le tesi vincenti propongono soluzioni tra medicina, musica e inclusione lavorativa per gli over 50.. A Palazzo Giustiniani a Roma, la seconda edizione del Premio Longevitas ha consegnato i riconoscimenti alle migliori ricerche accademiche sull’invecchiamento attivo e sulla qualità della vita, coinvolgendo giovani talenti universitari in un dibattito cruciale per il futuro sociale ed economico. La cerimonia, tenutasi presso la Sala Zuccari, ha messo in luce l’importanza di coniugare innovazione sanitaria e modelli di sostenibilità per rispondere alla sfida posta dall’allungamento dell’aspettativa di vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida alla vecchiaia: premiati i giovani geni della longevità Notizie correlate Quanto della nostra longevità è già scritta nei geni? Uno studio sui gemelli prova a misurarloUn nuovo studio pubblicato su Science stima quanto la genetica incida sulla durata della vita e quanto la longevità dipenda da altri fattori. Una ricerca cambia tutto: la longevità è nascosta nei geni, il DNA decide metà della nostra vitaLa genetica ha un ruolo molto più determinante sulla durata della vita umana di quanto si pensasse fino ad oggi.