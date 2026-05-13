L’Organizzazione mondiale della sanità ha subito critiche dopo aver fallito nella gestione dell’Hantavirus, con alcuni esperti che ricordano come l’agenzia abbia già commesso errori in passato, tra cui quelli legati alla pandemia di COVID-19. Ricciardi e altri commentatori hanno inoltre sottolineato come l’uscita dagli Stati Uniti abbia indebolito ulteriormente l’ente, che si trova ad affrontare diverse difficoltà da anni.

Ma guarda chi si rivede, Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica, già consulente di Roberto Speranza durante il Covid. Pure lui partecipa al revival delle virostar di cui, sinceramente, nessuno sentiva il bisogno. E come praticamente tutti i suoi colleghi si comporta come nel tempo che fu, ripetendo a pappagallo le opinioni prevalenti non della scienza ma della politica. Ricciardi lamenta il fatto che gli Stati Uniti siano usciti dalla Organizzazione mondiale della sanità e punta il dito contro Donald Trump: «Le sue scelte sanitarie pesano sul mondo intero», dichiara. Da che pulpito, verrebbe da dire. Forse ce lo siamo dimenticati, ma a pontificare oggi sono gli stessi che scelsero i lockdown come misura dettata da «cieca disperazione» al tempo del Covid.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Oms riesce a fallire pure sull’Hantavirus

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