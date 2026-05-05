A bordo di una nave da crociera al largo di Praia, capitale di Capo Verde, sono stati segnalati tre decessi e quattro casi di infezione da hantavirus, tra cui due membri dell’equipaggio. La coppia di passeggeri olandese e un passeggero tedesco sono deceduti, mentre altri quattro sono risultati positivi al virus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che potrebbe esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. La Spagna ha manifestato cautela riguardo all’attracco della nave.

La nave è bloccata al largo delle coste di Praia, capitale di Capo Verde. A bordo tre passeggeri sono deceduti – una coppia olandese settantenne e un passeggero tedesco – e altre quattro persone (tra cui due membri dell’equipaggio) sono risultate infette. Uno di loro è in condizioni critiche, mentre gli altri tre hanno riportato sintomi lievi. All’origine di quanto accaduto sull’esclusiva crociera MV Hondius partita tre settimane fa da Ushuaia (Argentina) e diretta alle Canarie – che ospita circa 149 passeggeri e 70 membri dell’equipaggio – un gravissimo focolaio di sindrome respiratoria acuta, riconducibile a una rara infezione da hantavirus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morti e contagiati da hantavirus su nave da crociera, Oms: “Possibile trasmissione da uomo a uomo”. La Spagna cauta sull’attracco

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