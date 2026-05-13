Cosa: L’ombra lunga di Alois Brunner, uno spettacolo di teatro documentario scritto dal drammaturgo siriano Mudar Alhaggi.. Dove e Quando: Il 17 maggio 2026 alle ore 20.30, presso il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma.. Perché: Per scoprire la storia agghiacciante di uno dei più ricercati criminali nazisti fuggiti alla giustizia, e riflettere sull’impatto devastante che la sua presenza ha avuto sulla recente storia della Siria e sui suoi cittadini.. Tra Storia Europea e Dramma Siriano. A chiudere la stagione teatrale 20252026 del Nuovo Teatro Ateneo è un’opera dal fortissimo impatto civile e storico. L’ombra lunga di Alois Brunner non è solo una rappresentazione, ma una profonda indagine sulle tracce di uno dei criminali nazisti più ricercati sfuggiti alla giustizia internazionale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’ombra lunga di Alois Brunner al Teatro Ateneo

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