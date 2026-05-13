L' ombra del sistema Saguto nel sequestro Agrò | il tribunale cancella 16 mila euro di spese fittizie
Il "sistema Saguto" era esteso anche all'Agrigentino dove decideva confische milionarie. Il Tribunale di Agrigento ha cancellato 16.791 euro di spese fasulle dal rendiconto della gestione dei beni sequestrati a Diego Agrò, l'imprenditore di Racalmuto del settore oleario finito nel mirino della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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