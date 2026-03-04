Il tribunale cancella un debito da 110 mila euro a un imprenditore | La società di recupero crediti non è legittimata

Il tribunale ha deciso di cancellare un debito di 110 mila euro a favore di un imprenditore, stabilendo che la società di recupero crediti coinvolta non era legittimata. L’imprenditore aveva stipulato nel 2012 un mutuo di circa 30 mila euro, destinato a coprire un saldo negativo di un conto corrente e a sostenere la sua attività di serramenti.

Nel 2012 aveva stipulato un mutuo di circa 30 mila euro sia per coprire il saldo negativo di un conto corrente che per provare a far andare avanti la sua azienda di serramenti. Un tentativo vano, tanto che l'imprenditore non era riuscito neppure a pagare il debito con la banca. Undici anni dopo, nel 2023, ecco però che gli viene notificato un decreto ingiuntivo con la richiesta da parte di una società di recupero crediti di pagare oltre 110 mila euro, più gli interessi e le spese per quel mutuo mai estinto. Adesso, dopo un ricorso in tribunale, il decreto è stato revocato e l'uomo non dovrà pagare neanche un centesimo. La sentenza...