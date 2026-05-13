lombardia polo globale per gli investimenti

L’assessore regionale ha annunciato a Roma una nuova strategia volta a trasformare la Lombardia in una piattaforma competitiva per i capitali internazionali. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che l’obiettivo della regione non è solo attirare investimenti italiani, ma diventare un polo di riferimento a livello globale. La Regione punta a rafforzare la propria posizione nel settore degli investimenti e a coinvolgere attivamente il mercato internazionale.

I numeri che accompagnano questa ambizione sono solidi. Con oltre il 23% del Pil nazionale e più di un quarto dell'export italiano, la Lombardia è già il principale motore economico del Paese. Dal 2021 al 2025 ha attratto 448 progetti su 1.158 complessivi in Italia, mantenendo una quota costante tra il 35% e il 45% del totale nazionale, con una crescita di 85-90 investimenti diretti esteri all’anno - il 35% in più rispetto al quinquennio precedente (lo dice il Financial Times). Dati ancora più significativi se confrontati con lo scenario globale: tra il 2023 e il 2024 i flussi internazionali di investimenti sono calati dell’11% e quelli europei del 5%, mentre la Lombardia ha segnato un +6%.🔗 Leggi su Laverita.info

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