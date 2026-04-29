Cina a maggio il Vertice globale sul commercio e gli investimenti

Il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale ha annunciato che il Vertice globale sul commercio e gli investimenti 2026 si terrà a Pechino il 18 maggio. La conferenza si svolgerà nel capoluogo cinese e si concentrerà sulla promozione di scambi commerciali e investimenti internazionali. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente oggi.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il Vertice globale per la promozione del commercio e degli investimenti 2026 si terrà a Pechino il 18 maggio, ha annunciato oggi il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT). L'evento sarà incentrato sui nuovi requisiti delineati nel 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) per lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità, nonchè sulle nuove tendenze e sui temi emergenti dell'economia globale, ha dichiarato Wang Guannan, portavoce del CCPIT, durante una conferenza stampa. Tra gli altri temi al centro dell'evento figurano l'ondata di intelligenza artificiale e il suo ruolo nel promuovere uno sviluppo innovativo del commercio e degli investimenti, oltre alla promozione di una profonda integrazione tra il settore dei servizi e quello manifatturiero, secondo Wang.🔗 Leggi su Iltempo.it

Come la CINA ha RISOLTO il problema del PETROLIO

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