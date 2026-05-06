Tra venerdì e domenica, in Lombardia, saranno attivi autovelox mobili in varie località per monitorare la velocità dei veicoli. Le postazioni precise vengono comunicate tramite avvisi e segnali stradali nelle zone interessate. In caso di pioggia, i limiti di velocità vengono ridotti rispetto a quelli standard, anche se le nuove soglie non sono state ancora ufficialmente comunicate. La presenza dei controlli è stata annunciata dalle autorità locali.

? Cosa scoprirai Dove si troveranno esattamente gli autovelox mobili tra venerdì e domenica?. Quali sono i nuovi limiti di velocità in caso di pioggia?. Quanto costano le multe per chi supera i 60 kmh?. Come cambiano i limiti sulle autostrade con il maltempo previsto?.? In Breve 8 maggio SP128 Bergamo, 9 maggio SS9 Lodi, 10 maggio A7 Pavia.. Eccesso di velocità causa il 10% dei sinistri stradali totali.. Pioggia riduce limiti da 130 a 110 kmh in autostrada e da 110 a 90 kmh.. Sanzioni fino a 3.382 euro con sospensione patente fino a 12 mesi.. Tra l’8 e il 10 maggio 2026, la polizia stradale intensificherà i controlli sulla velocità in Lombardia attivando nuove postazioni mobili con autovelox su quattro tratti critici della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, blitz con autovelox mobili: i tratti e le date del controllo

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